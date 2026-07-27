Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü

Nijerya\'da silahlı saldırı: 30 ölü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir köye silahlı çete üyeleri saldırı düzenledi. Etrafa rastgele ateş açılırken olayda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletteki Naridon köyünün ileri gelenlerinden Dogon Rana, bölgeye gelen silahlı çete üyelerinin etrafa ateş açtığını belirtti. Rana, saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Rana, olayın ardından silahlı çete üyelerinin bölge halkını gasbettiğini ifade etti.

Nijerya, son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Rapçi “Uzay“ sahnede olduğu sırada gözaltına alındı Rapçi "Uzay" sahnede olduğu sırada gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:13
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 18:28:47. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.