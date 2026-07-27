Nijerya\'da silahlı saldırı: 30 ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletteki Naridon köyünün ileri gelenlerinden Dogon Rana, bölgeye gelen silahlı çete üyelerinin etrafa ateş açtığını belirtti. Rana, saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Rana, olayın ardından silahlı çete üyelerinin bölge halkını gasbettiğini ifade etti.

Nijerya, son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.