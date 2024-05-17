Nijeryalı Genç, İnsansız Hava Aracı İle Tıbbi Malzeme Taşıyor - Son Dakika
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Nijeryalı Genç, İnsansız Hava Aracı İle Tıbbi Malzeme Taşıyor

Nijeryalı Genç, İnsansız Hava Aracı İle Tıbbi Malzeme Taşıyor

Nijeryalı Jibril Musa, yengesinin doğum sırasında ihtiyaç duyduğu kanın zamanında ulaştırılamaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından kırsaldaki sağlık ocakları ile hastalara tıbbi malzeme taşımak amacıyla insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. Ülkede sağlık merkezlerinin olmaması ve tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle pek çok kadın evde doğum yapmak zorunda kalıyor ve bazıları doğum sırasında hayatını kaybediyor. Musa, geliştirdiği İHA ile kara yoluyla ulaşılamayan bölgelerdeki hastalara tıbbi malzemelerin daha hızlı iletilmesini hedefliyor.

17.05.2024 13:08
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Nijeryalı Jibril Musa, yengesinin doğum sırasında ihtiyaç duyduğu kanın zamanında ulaştırılamaması sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından kırsaldaki sağlık ocakları ile hastalara tıbbi malzeme taşınması amacıyla insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Ülkenin bazı bölgelerinde sağlık merkezlerinin olmaması ya da tıbbi ekipman yetersizliği yüzünden pek çok kadın evde doğum yapmak zorunda kalıyor, bazıları doğum esnasında yaşamını yitiriyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede her yıl en az 40 bin kadın, doğum sırasında veya hamilelikle ilgili sorunlara bağlı hayatını kaybediyor. Ülkede 5 yaşın altındaki bir milyondan fazla çocuk da annelerinin hamilelik ve doğum komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Kano eyaletine bağlı Yan-Kaba bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Musa, geliştirdiği İHA ile kara yoluyla ulaşılamayan bölgelerdeki hastalara tıbbi malzemelerin daha hızlı iletilmesini hedefliyor.

"Yengem doğum sırasında çok kan kaybetmişti"

Teknik okulu uzaktan eğitimle okuyan Musa, AA muhabirine, çocukluğundan beri inovasyonu ve teknolojiyi sevdiğini, robotikle de son derece ilgili olduğunu anlattı.

Musa, 5 yıl önce ağabeyinin eşinin doğum sırasında yaşamını yitirdiğini belirterek "Yengem, doğum sırasında çok kan kaybetmişti ve kana ihtiyacı vardı. Bizim bölgeden şehir içi çok uzak ve yollar da kötü. Kan gelene kadar yengemi kaybettik." dedi.

Ailece yaşadıkları bu acı olayın ardından bölgedeki diğer hamile kadın ve hastalara umut olmaya karar verdiğini söyleyen Musa, tıbbi malzemelerin kırsaldaki sağlık ocakları ile hastalara daha hızlı ulaştırılması amacıyla İHA geliştirmeye karar verdiğini anlattı.

İnternet ve çeşitli kaynaklardan yaklaşık bir yıl boyunca aracın yapım aşamalarına dair araştırma gerçekleştirdiğini belirten Musa, önce İHA'nın çizimini yaptığını, sonra da taslağını hazırladığını kaydetti.

Aracı, topladığı atık demirler ve internetten satın aldığı malzemelerle ürettiğini dile getiren Musa, bunları alabilmek için bazen farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

Geliştirdiği çok sayıda aracın deneme sürecinde başarısız olduğunu söyleyen Musa, "Şimdiye kadar çok sayıda insansız hava aracı geliştirdim. Bazıları deneme sürecinde başarısız oldu, bazıları da uçtuktan sonra geri gelmedi. Uğraşa uğraşa başardım." diye konuştu.

"Halktan aldığım dua, benim için büyük zafer"

İHA'nın yöre halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatan Musa, "Gittiğim yerlerde bana dua ediyor, teşekkür ediyorlar. Bu, benim için en büyük zafer. Köyümüze değişiklik getirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Musa, hayalinin geliştirdiği araçların ülke genelinde kullanılması olduğunu, hükümetten hayalini gerçekleştirmesi için destek vermesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijeryalı Genç, İnsansız Hava Aracı İle Tıbbi Malzeme Taşıyor - Son Dakika

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