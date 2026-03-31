Nijnekamskneftehim Tesisinde Yangın

31.03.2026 17:04
Tataristan'daki Nijnekamskneftehim tesisinde çıkan yangında 2 ölü, 72 yaralı var. Yangın kontrol altına alınıyor.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki ülkenin en büyük petrokimya tesislerinden Nijnekamskneftehim'de yangın çıktığı bildirildi.

Nijnekamskneftehim'den yapılan yazılı açıklamada, Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrindeki tesiste çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, tesis personelinin güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangında 2 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.

Yangının teknik arıza nedeniyle meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Rus basınındaki görüntülerde, tesiste yaşanan büyük bir patlamanın ardından yangın çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Tataristan Cumhuriyeti, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

