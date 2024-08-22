Nikah Memurunun Kızına Son Nikahı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nikah Memurunun Kızına Son Nikahı

Nikah Memurunun Kızına Son Nikahı

Yalova'nın Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak çalışan Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı. Tanrıkulu, cübbesini çıkartıp kızına sarıldı ve bu törenin 31 yıllık nikah memurluğunun jübilesi olduğunu söyledi.

22.08.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak çalışan Azim Hüseyin Tanrıkulu (60), son nikahını kızı Ayfer Sarıkaya'ya (20) kıydı. Evlilik cüzdanını kızına verip, 'Gelin hanım' diyerek hitap eden Tanrıkulu, cübbesini çıkardıktan sonra Sarıkaya'ya sarıldı. Tanrıkulu, Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu dedi.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını Furkan Sarıkaya ile evlenen kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı. Evlilik cüzdanını kızına veren Tanrıkulu, 'Gelin hanım' diye hitap ettiği Ayfer Sarıkaya'ya, nikah sonrası cübbesini çıkartıp, 'Kızım' diyerek sarıldı.

'CÜBBEMİZİ ÇIKARTINCA NORMALE DÖNERİZ'

Nikah sırasında duygu dolu anlar yaşayan Azim Hüseyin Tanrıkulu, Bu zamana kadar 5 bine yakın nikah kıydım. Bunların arasında boşananların sayısı 7'yi geçmez. Bazı sorumluluklarımız var. Törende, kalıplaşmış sözlerin dışına çıkamayız. Mesela çifte 'Gelin hanım', 'Damat bey' diye hitap etmek zorundayız. Cübbemizi çıkartınca normale döneriz. Ayfer'in mutlu günü, benim için çok önemli ve özeldi. Resmiyet içinde nikahı kıydıktan sonra cübbemi çıkartıp, kendisine 'Kızım' diyerek sarıldım. Duygulanmaması için gözüne bakmamaya çalıştım ama yine ağladı. Ellerimi öptüler. Birlikte günün anısına fotoğraflar çektirdik. Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu. Artık belediyede başka birimde görev yapacağım dedi. Nikah tamamlandığında gözyaşlarını tutamayan Ayfer Sarıkaya ise Nikahımı babam kıydığı için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadık. Benim için 'evet' demek çok zordu. 'Evet' derken hiç bu kadar zorlanmamıştım hayatımda diye konuştu.

Haber-Kamera Zehra BAYKALYALOVA,

Kaynak: DHA

Hüseyin Tanrıkulu, Sarıkaya, Taşköprü, Yalova, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikah Memurunun Kızına Son Nikahı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Nikah Memurunun Kızına Son Nikahı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement