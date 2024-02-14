Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika
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Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah salonlarında yoğunluk oluştu. Bugüne özel 32 çift, Haliliye Belediyesi Nikah Salonunda 'Evet' diyerek hayatlarını birleştirdi.

14.02.2024 17:40  Güncelleme: 17:43
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Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah salonlarında yoğunluk oluştu. Bugüne özel 32 çift, Haliliye Belediyesi Nikah Salonunda 'Evet' diyerek hayatlarını birleştirdi.

14 Şubat tarihinde nikah talepleri her yıl olduğu gibi bu yılda arttı. Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşandı.

Kentte, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istedi. Haliliye Belediyesi evlendirme memuru, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.

Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren onlarca çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifada etti.

Kaynak: İHA

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