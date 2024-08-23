Nikaragua'da 151 Sivil Toplum Kuruluşu Kapatıldı - Son Dakika
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Nikaragua'da 151 Sivil Toplum Kuruluşu Kapatıldı

Nikaragua İçişleri Bakanlığı, Amerika Ticaret Odası dahil olmak üzere 151 sivil toplum kuruluşunun daha kapatılmasına karar verdi. Devlet Başkanı Daniel Ortega, yabancı fonlar kullanan bu örgütlerin kendisini görevden uzaklaştırma girişimine karıştıklarını iddia ediyor. Bu kararla birlikte Ortega hükümeti, bugüne kadar 5 binden fazla sivil toplum örgütünü kapattı.

23.08.2024 11:53
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MEXICO Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da aralarında Amerika Ticaret Odasının da bulunduğu 151 sivil toplum kuruluşu (STK) daha kapatıldı.

Nikaragua İçişleri Bakanlığı, 20 Ağustos'ta 1500'den fazla STK'nin yasal statüsünün iptal edilmesinin ardından yayımladığı kararnameyle çoğu dini gruplara ait 151 STK'nin daha kapatılmasına karar verdi.

Devlet Başkanı Daniel Ortega, 2018'deki kitlesel sokak protestolarının ardından STK'leri hedef alırken yabancı fonlar kullanan bu örgütlerin kendisini görevden uzaklaştırma girişimine karıştıklarını iddia ediyor.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle kapatılan diğer sivil kuruluşların arasında Ulusal Çiftçiler ve Çiftlik Sahipleri Birliği'nin yanı sıra Meksika, Panama ve Uruguay gibi çeşitli ülkelerin ticaret odaları yer aldı.

Ortega hükümeti, bugüne kadar 5 binden fazla sivil toplum örgütünü kapattı.

Brezilya-Nikaragua gerilimi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Nikaragua'da gözaltına alınan Katolik piskoposların serbest bırakılması için arabuluculuk yapmaya çalışmasından sonra iki ülke ilişkilerinde gerginlik başlamıştı.

İspanyol El Pais gazetesinin haberinde, Lula da Silva'nın bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Papa ile konuştum ve benden Ortega (Nikaragua Devlet Başkanı) ile konuşmamı ve orada hapse atılan bir piskopos hakkında aracı olmamı rica etti. Ortega, telefonlarıma cevap vermedi ve benimle konuşmak istemedi. Ben de onunla bir daha hiç konuşmadım." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ayrıca 9 Ağustos'ta Brezilya, büyükelçisini sınır dışı eden Nikaragua'ya aynı şekilde karşılık vererek, bu ülkenin Büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nikaragua'da 151 Sivil Toplum Kuruluşu Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nikaragua'da 151 Sivil Toplum Kuruluşu Kapatıldı - Son Dakika
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