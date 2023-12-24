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Nikaragua'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nikaragua'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti

Nikaragua'nın Matagalpa şehrinde meydana gelen trafik kazasında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazada çocukların da olduğu belirtildi. Yetkililer olay yerinde kazazedelere yardım etmek için çalışmalara başladı.

Nikaragua\'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti
24.12.2023 - 12:16,
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MANAGUA, 23 Aralık (Xinhua) -- Nikaragua'nın iç kesimindeki Matagalpa'da Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında en az 16 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, Kanal 4 televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenler arasında birkaç çocuğun da bulunduğunu söyledi.

Kaza, sabah saatlerinde yaklaşık 70 yolcu taşıyan bir otobüsün Rancho Grande belediyesindeki Mancera nehri köprüsünün bariyerlerine çarpması sonucu meydana geldi.

Matagalpa siyasi sekreteri Pedro Haslam, "Matagalpa şehrinde yaşanan bu trajedi karşısında dehşete düştük" ifadelerini kullandı.

Haslam, Matagalpa hükümet yetkilileri, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Polis ve İtfaiye birimlerinin kazazedelerle ilgilenmek üzere olay yerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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