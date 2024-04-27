Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi: Kendimi neredeyse evimde hissediyorum - Son Dakika
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Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi: Kendimi neredeyse evimde hissediyorum

Nikaragua\'nın Ankara Büyükelçisi: Kendimi neredeyse evimde hissediyorum

Nikaragua'nın ilk Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva, Türkiye'deki görevine başlamasının ardından Ankara'da kendini evinde gibi hissettiğini söyledi. Büyükelçi Silva, Türkiye ile Nikaragua arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, iki ülkenin birbirini daha yakından tanıması gerektiğini ve Türkiye'nin başarılarını öğrenmek istediklerini belirtti.

27.04.2024 11:07
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Nikaragua'nın ilk Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva, yeni görev yerindeki yaşantısına ilişkin "Kendimi neredeyse evimde hissediyorum." dedi.

Silva, Türkiye'deki görevine başlamasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Henüz iki aydır Ankara'da olduğunu söyleyen Silva, Ankara'daki sosyal hayatına yönelik sorulan soruya, "Yani sosyal bir hayatım var diyebilir miyim, bilmiyorum. Geldikten kısa bir süre sonra çalışmaya başladım. Birçok insanla tanıştım, diplomatlarla, devlet kurumlarından ve Dışişleri Bakanlığından insanlarla. Çok fazla iş vardı ama çok da misafirperverlerdi." dedi.

Silva, Ankara insanının çok yardımsever olduğunu vurgulayarak "Bu, gerçekten ilk günden beri takdir ettiğim bir şey. Bu, en şaşırtıcı şey." diye konuştu.

Büyükelçi Silva, Türkiye'de sokaklarda iyi beslenen kedi ve köpekleri görmekten de keyif aldığını dile getirdi.

"Hükümetimiz Türkiye ile ilişkilere çok önem veriyor"

Türkiye ve Nikaragua'nın diplomatik ilişkilerinin yaklaşık 74 yıla dayandığını kaydeden Büyükelçi Silva, "Gördüğünüz gibi ilk defa bir büyükelçilik açtık. Hükümetimiz, (Devlet) Başkanımız Daniel Ortega ve Başkan Yardımcımız Rosario Murillo, Türkiye ile ilişkilere çok önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Silva, Türkiye'de bir büyükelçilik açmanın ülkesinin uzun zamandır gündeminde olduğunu belirterek "Türkiye'nin de bu konuya ilgi duyduğundan eminim." değerlendirmesini yaptı.

Nikaragua ve Türkiye arasında farklı düzeylerde ziyaretler yapıldığını anlatan Silva, son yıllarda Nikaragua'dan çok sayıda resmi heyetin Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Silva, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada'nın da Ankara ve İstanbul'a ziyaretlerde bulunduğunu ve farklı konferanslara katıldığını, söz konusu ziyaretlerin verimli geçtiğini söyledi.

Açılan yeni büyükelçilik sayesinde iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi ümit ettiğini dile getiren Silva, şubatta Nikaragua'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) bir heyeti ağırladıklarını ve bu ziyareti takdir ettiklerini ifade etti.

Tatiana Daniela Garcia Silva, yeni görevinde süresince ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek "Halihazırda bazı faaliyetlerimiz var, birçok faaliyetimiz var ancak daha fazlasını yapmak istiyoruz." dedi.

"Türkiye'nin farklı alanlardaki başarılarını da öğrenmek istiyoruz"

Türkiye'nin Nikaragua'yı bir turizm, yatırım ve ticaret destinasyonu olarak tanımasını isteyen Silva, "Böylece ülkemizi daha iyi tanıyabilirsiniz." diye konuştu.

Silva, iki ülkenin birbirini daha yakından tanıması gerektiğini vurgulayarak "Türkiye'nin farklı alanlardaki başarılarını da öğrenmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nikaragua ve Türkiye'deki insanların birbirine çok benzediğini söyleyen Silva, şöyle devam etti:

"Bizler de çok iyi insanlarız. Başlangıçta size Türk insanının ne kadar misafirperver olduğuna çok şaşırdığımı söylemiştim. Bence biz de öyleyiz. Çok misafirperveriz."

Büyükelçi Silva, ülkesindeki insanların her zaman başkalarına yardım etmeye çalıştığını belirterek "İlerlemek, daha iyi hayatlara sahip olmak için aynı arzulara sahibiz. Ülkelerimizde barışı korumak için de çalışıyoruz. Ülkelerimizde barış olmasını seviyoruz. Türkiye'nin bu barışı uluslararası düzeyde korumak için gösterdiği çabayı her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Kendimi neredeyse evimde hissediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Nikaragua, Türkiye, Ankara, Hayvan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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