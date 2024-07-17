Nikki Haley ve Ron DeSantis, Trump'ın yanında olduklarını belirtti

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ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden eski Başkan Donald Trump'a karşı yarışan ve daha sonra çekilen Nikki Haley ile Ron DeSantis, bu seçimde Trump'ın yanında olduklarını belirtti.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Haley ve DeSantis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuştu.

İnsanların Trump'a oy vermesi için onunla aynı fikirde olması gerekmediğini belirten Haley, "Başkan Trump'la her zaman aynı fikirde olmadık ama fikir birliğine vardığımız konular, ayrıldığımıza kıyasla daha fazla." dedi.

Nikki Haley, Trump'a desteğini yineleyerek Trump'ın dış politika tutumuna ilişkin İran ve Rusya- Ukrayna konularındaki "sert" kararlarının doğru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

DeSantis de ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerikalıları hayal kırıklığına uğrattığını" kaydederek Trump'ın başkanlık döneminin daha "refah içinde" geçtiğini savundu.

ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, ocak ayında, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini bildirmişti.

Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en uzun süre rakip olan Nikki Haley de mart ayındaki ön seçimlerde istediği sonuçları alamayınca yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez önceki akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halkın karşısına çıkmıştı.

Trump'ın perşembe günü Kongrede konuşma yapması bekleniyor.