Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 34 GOL 924 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Ünye kara yolu Çamiçi Yaylası mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki İ.E.Y, A.Y, H.E.Y, R.T.Y. ve R.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Araç Devrildi: 6 Yaralı - Son Dakika
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