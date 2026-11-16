Niksar'da D-100'ün bir bölümü köy yolu çalışması nedeniyle 10 gün kapatıldı - Son Dakika
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Niksar'da D-100'ün bir bölümü köy yolu çalışması nedeniyle 10 gün kapatıldı

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Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, D-100'ün Gürçeşme Kavşağı ile Araç Muayene İstasyonu arasındaki bölümünün 10 gün trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatma, Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köylerinin grup yolu çalışması nedeniyle sürücüleri etkileyecek.

Tokat'ın Niksar ilçesinde D-100 kara yolunun Gürçeşme Kavşağı ile Araç Muayene İstasyonu girişi arasındaki bölümünün, yürütülecek çalışmalar nedeniyle 10 gün süreyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yaptığı açıklamada, Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köyleri grup yolunda çalışma yapılacağını belirtti.

Perçi, gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla D-100 kara yolunun söz konusu bölümünün 10 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niksar'da D-100'ün bir bölümü köy yolu çalışması nedeniyle 10 gün kapatıldı - Son Dakika
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