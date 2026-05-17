Niksar'da Gün Batımı Görüntüleri

Tokat'ın Niksar ilçesinde gün batımında ortaya çıkan kale ve şehir manzarası dron ile görüntülendi.
Tarihi Niksar Kalesi çevresinde günün son ışıklarıyla oluşan kızıllık, ilçe merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.
Dron ile kaydedilen görüntülerde, kalenin silueti ile Kelkit Irmağı çevresindeki şehir manzarası dikkati çekti.
Güneşin dağların ardında kaybolduğu anlarda oluşan renk cümbüşü ise farklı bir güzellik oluşturdu.
