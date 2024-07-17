Niksar'da Jeotermal Enerji Kaynaklı Seracılık İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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Niksar'da Jeotermal Enerji Kaynaklı Seracılık İçin Toplantı Düzenlendi

Niksar ilçesinde, jeotermal enerji kaynaklı seracılığın geliştirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, jeotermal seracılığın ilçenin iklim koşullarında oluşturacağı gelir farkı, avantajları ve ilçe ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verildi. Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediye Başkanlığı ve Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri ve iş insanları katıldı.

17.07.2024 15:05
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Niksar ilçesinde "jeotermal enerji kaynaklı seracılığın geliştirilmesi" için toplantı düzenlendi.

Hiksar Kaymakamlığı, Niksar Belediye Başkanlığı ve Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı himayelerinde Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, jeotermal kaynaklı seracılık hakkında sunum yaparak, jeotermal seracılığın ilçenin iklim koşullarında oluşturacağı gelir farkı, avantajları ve ilçe ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ekrem Çeçen, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki mevcut doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılıp ülke ekonomisine katkı sağlaması için jeotermal enerji kaynaklı seracılığın yaygınlaştırılması gerektiğini, yasal süreçleri kurumlar ile eşgüdüm içerisinde takip edeceklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı da jeotermal enerji kaynaklı seracılığın geliştirilmesi için yasal süreçlerin oluşturulduktan sonra kooperatif veya ihtiyaç duyulan birlikteliğin sağlanması için çalışma yapılacağını belirtti.

Programa, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Ülker, Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Belediye Başkanlığı, Niksar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Niksar'da Jeotermal Enerji Kaynaklı Seracılık İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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