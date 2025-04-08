Niksar'da Kütüphane Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Niksar'da Kütüphane Haftası Etkinliği

Niksar'da kütüphane haftası programında okuma alışkanlığının önemi vurgulandı.

08.04.2025 13:16
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Niksar'da 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, İlçede bulunan bir kafeteryada düzenlenen etkinlikte, yeni neslin bilinçlenmesinde ilk aşamanın okuma alışkanlığı kazandırmak olacağını belirterek, kütüphanelerin öğrencilerin, araştırmacıların ve bilgiye gereksinim duyan her yaştan bireyin okuma kültürünü geliştirmesine katkı sunduğunu söyledi

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kübra Okur ise kütüphanelerin toplumların kültürel miraslarını koruyan, bilgiyi yaymayı ve öğrenmeyi teşvik eden önemli kurumlar olduğunu söyledi.

Kütüphanenin düşünen, aklı ve maneviyatı güçlü sağlıklı bir toplum anlamına geldiğini vurgulayan Okur,

"Kütüphaneler hem o toplumun geçmişteki birikimini muhafaza ediyor hem de aynı zamanda kültürel değerleri muhafaza ediyor. Bu anlamda ülkemizde de kütüphane kültürü son yıllarda çok ciddi anlamda gelişti.Kitaplar dergiler, gazeteler, elektronik kaynaklar ve diğer materyallerle donatılmış olan kütüphaneler bilgiye erişim konusunda topluma önemli kaynak sağlamaktadır" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, öğrenciler ile protokol üyeleri beraber kitap okudu.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı

Kaynak: AA

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