Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
U.Y idaresindeki 60 NG 152 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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