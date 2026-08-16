Niksar'da Otomobil Yangını Söndürüldü
Çamiçi Yaylası'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamiçi Yaylası Kayapaşa Mahallesi'nde L.B'ye ait 52 AGT 835 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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