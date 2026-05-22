Niksar'da Sağanak Tarım Arazilerini Vurdu

22.05.2026 14:07
Niksar'da süren sağanak sebebiyle tarım arazileri su altında kaldı, temizlik çalışmaları başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

İlçede aralıklarla devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yolkonak beldesinde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.

Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, AA muhabirine, ilçede 1 haftadır yoğun yağış olduğunu söyledi.

Sağanak nedeniyle su altında kalan arazilerde, mağduriyet yaşanmaması için çalışma başlattıklarını belirten Özgür, "Tarlalarda su çekme ve temizlik çalışmaları yürütüyoruz. DSİ kepçe ve kamyonet verdiği için dereler ve kanalları temizledik ve çok taşmadı. Daha büyük mağduriyeti atlattık." dedi.

Kaynak: AA

