Niksar'da Trafik Denetimi: 17 Bin Lira Ceza
Son Dakika Logo

Niksar'da Trafik Denetimi: 17 Bin Lira Ceza

Niksar\'da Trafik Denetimi: 17 Bin Lira Ceza
24.02.2026 10:14
Niksar'da yapılan denetimlerde sürücülere toplam 17 bin 444 lira ceza kesildi. Kaymakam Perçi denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, 11 kişiye emniyet kemeri kullanmamak, 1 kişiye sigortasız araç kullanmak, 1 ticari araca yangın tüpü bulundurmamak, 1 araca da havalı korna bulundurmaktan toplam 17 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlere katılan Kaymakam Kadir Perçi, görevli personele çay ikramında bulundu.

Perçi, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurallara uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyor, denetimlerde görev alan emniyet personelimize özverili çalışmalarından dolayı kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

