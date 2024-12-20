Tokat'ın Niksar ilçesinde 9 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve asayiş ekipleri, abartı egzozlu motosikletlere ve aranan şahıslara yönelik şok uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada 45 motosiklet ve 245 araç trafik açısından kontrol edildi, 650 kişinin sorgusu yapıldı.
Uygulamada 15 motosiklet ve 25 araca işlem yapıldı, 9 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Trafik Denetimi: 9 Motosiklet Men Edildi - Son Dakika
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