Niksar'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Zeliha Ayan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
İlçede dün A.T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı tır, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde, Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 AYD 976 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İlknur Akbulut olay yerinde yaşamını yitirmiş, Zeliha Ayan ise ağır yaralanmıştı.
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