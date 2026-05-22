Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.P. idaresindeki 34 EJ 5160 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Reşadiye kara yolu Yeşilçam Köprüsü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve F.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?