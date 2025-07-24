Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Budaklı köyünde Mehmet Sosyal'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yapılan çalışma sonucu söndürülen yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Yangın: Samanlık ve Ahır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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