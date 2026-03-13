Niksar'daki Deprem Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niksar'daki Deprem Değerlendirildi

13.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Koçbulut, Niksar'daki 5,5 büyüklüğündeki depremin fayları hakkında bilgiler verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Niksar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir proje çalışması için ilçede bulunan Prof. Dr. Koçbulut, gazetecilere, depremin yaşandığı bölgede üç aşamalı faylar olduğunu, son yaşanan depremin de 1942 yılındaki Niksar-Erbaa depreminin havzası içinden geçen fayda meydana geldiğini söyledi.

Niksar merkezli son depremin odak noktasının Pınarbeyli köyü karşısında tepenin arkasındaki derenin gerisinde bulunan fay üzerinde oluştuğunu anlatan Koçbulut, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) diri fay haritasında 1942 kırığını turuncu görüyoruz. Onun kuzeyinde de saçınımlı şekilde kırmızı hatları görüyoruz. İşte bu deprem, kırmızı hatların doğu ucunda meydana geldi. Tam olarak Niksar ile Erbaa ilçeleri arasında, tam Erbaa'nın son köyü ve Niksar'ın son köyü odak düşüyor. Bundan sonra bölgede daha büyük bir deprem oluşturacak bir segment yok." ifadelerini kullandı.

Bölgede bu zamana kadar en büyük depremin 7 büyüklüğünde meydana geldiğine işaret eden Koçbulut, "20 Aralık 1942'de meydana gelen Niksar-Erbaa depremi, Niksar'dan başlayıp Erbaa'ya kadar geçen hat boyunca 40 kilometre yüzey kırığı oluşturdu. Üzerinden 80 sene geçti. Bu 80 sene içinde burada 7 ve daha büyük bir deprem üretecek enerji henüz birikmiş durumda değil. Çünkü burada fayların kırılma periyodu yaklaşık 200-250 yıl civarında." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niksar'daki Deprem Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:22:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Niksar'daki Deprem Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.