Niksar'daki Deprem Değerlendirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Niksar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir proje çalışması için ilçede bulunan Prof. Dr. Koçbulut, gazetecilere, depremin yaşandığı bölgede üç aşamalı faylar olduğunu, son yaşanan depremin de 1942 yılındaki Niksar-Erbaa depreminin havzası içinden geçen fayda meydana geldiğini söyledi.

Niksar merkezli son depremin odak noktasının Pınarbeyli köyü karşısında tepenin arkasındaki derenin gerisinde bulunan fay üzerinde oluştuğunu anlatan Koçbulut, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) diri fay haritasında 1942 kırığını turuncu görüyoruz. Onun kuzeyinde de saçınımlı şekilde kırmızı hatları görüyoruz. İşte bu deprem, kırmızı hatların doğu ucunda meydana geldi. Tam olarak Niksar ile Erbaa ilçeleri arasında, tam Erbaa'nın son köyü ve Niksar'ın son köyü odak düşüyor. Bundan sonra bölgede daha büyük bir deprem oluşturacak bir segment yok." ifadelerini kullandı.

Bölgede bu zamana kadar en büyük depremin 7 büyüklüğünde meydana geldiğine işaret eden Koçbulut, "20 Aralık 1942'de meydana gelen Niksar-Erbaa depremi, Niksar'dan başlayıp Erbaa'ya kadar geçen hat boyunca 40 kilometre yüzey kırığı oluşturdu. Üzerinden 80 sene geçti. Bu 80 sene içinde burada 7 ve daha büyük bir deprem üretecek enerji henüz birikmiş durumda değil. Çünkü burada fayların kırılma periyodu yaklaşık 200-250 yıl civarında." değerlendirmesinde bulundu.