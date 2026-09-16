Niksar Kalesi surları için ihale yapılacak, restorasyonu Sivas Rölöve üstlenecek - Son Dakika
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Niksar Kalesi surları için ihale yapılacak, restorasyonu Sivas Rölöve üstlenecek

Niksar Kalesi surları için ihale yapılacak, restorasyonu Sivas Rölöve üstlenecek
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Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Maduru Deresi'ne bakan kuzey yamaçlardaki riskli kale surlarının restorasyonu için ihale düzenleneceğini, ihaleyi Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün gerçekleştireceğini söyledi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Niksar Kalesi'nin surlarının restorasyonuna yönelik ihaleyi Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün gerçekleştireceğini söyledi.

Perçi, yaptığı açıklamada, Niksar Kalesi'nin şehir kimliğinin önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Maduru Deresi'ne bakan kuzey yamaçlarda bulunan, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan kale surlarının restorasyonu için önemli bir aşamaya gelindiğini dile getiren Perçi, restorasyon için ihale düzenleneceğini belirtti.

Restorasyon kapsamında öncelikle tehlike arz eden sur bölümlerinin sağlamlaştırılmasının ve tarihi dokuya uygun şekilde restore edilmesinin amaçlandığını anlatan Perçi, çalışmalarla hem güvenlik risklerinin ortadan kaldırılmasının hem de surların mimari ve tarihi bütünlüğünün korunmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Niksar Kalesi'nin geniş bir alana yayıldığını ve restorasyon çalışmalarının etaplar halinde yürütüleceğine işaret eden Perçi, önceliğin can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan bölgelere verileceğini söyledi.

Kuzey surlarında gerçekleştirilecek çalışmanın ardından imkanlar doğrultusunda restorasyon faaliyetlerinin kalenin diğer bölümlerinde de sürdürülmesinin hedeflendiğini aktaran Perçi, "Gerçekleştirilecek ihale, Niksar Kalesi'nin bütüncül yaklaşımla korunması, yeniden eski görkemine kavuşturulması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması yolunda atılmış son derece kıymetli bir adımdır." dedi.

Sürece destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Tokat milletvekilleri ile ilgili kurum, yönetici ve teknik personele teşekkür eden Perçi, Niksar Kalesi'nin yeniden ayağa kaldırılması ve hak ettiği değere kavuşması için çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliğinde sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niksar Kalesi surları için ihale yapılacak, restorasyonu Sivas Rölöve üstlenecek - Son Dakika

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