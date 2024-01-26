Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Kişisel Gelişimlerini Artıran Çalıştay Düzenledi

Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesince son yıllarda düzenlenen çalıştaylarda öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik önemli kazanımlar sağlanıyor.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençlik Çalıştayı'2024 etkinliği iki gün sürdü.

Felsefe, psikoloji, tarih, eğitim, teknoloji ve sanat olmak üzere 6 farklı komiteden oluşan çalıştay, yarıyıl tatili öncesinde Bursa'daki çok sayıda okulun 8. ve 9. sınıflarından öğrencilerin katılımıyla Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Gençlerin akılcı tartışmalar yoluyla farklı fikirlere kapı açmasını sağlayarak dünya görüşünü, belagatini, eleştirel düşünmesini, empati ve öz güvenini geliştirme imkanı sunmayı amaçlayan çalıştaydan olumlu geri dönüşler alındı.

Çalışan, üreten, fikir alışverişinde bulunup geleceğe yön veren bireylerin yetiştirilmesi temel hedefi üzerinden planlanan çalıştay, milli ve manevi değerler üzerinde kurulu, saygılı ve hoşgörülü bireylerden oluşan toplum için de kendi fikrini ifade etme, başkalarının fikirlerini saygıyla dinleme ve ortak bir paydada buluşabilmenin güzel örneklerini sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdülkadir Çınar, şu ifadeleri kullandı:

"Küreselleşen dünyada akılcı, sorgulayan, eleştirel düşünen, bilgili bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan bakış açısıyla bu çalıştay planlanmıştır. Çalıştay organizasyonunu tamamen öğrencilerimiz üstlenmiş ve hakkıyla da gerçekleştirmişlerdir. Biz eğitimciler olarak geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizin bu tür platformlarda daha sık bulunmalarını ümit ediyoruz."

Konuk konuşmacılarla da renklendirilen çalıştay, iki günün sonunda "En İyi Konuşmacı" ve "Öne Çıkan Konuşmacı" ödüllerinin takdimiyle sona erdi.