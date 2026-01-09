Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Kırsal Mahalleler İçin Doğal Gaz Talebi

(BURSA)- Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kırsal mahallelerdeki doğal gaz sorununun çözülmesi için muhtarlarla birlikte kentte doğal gaz dağıtımı yapan şirketi ziyaret etti. Mevcut yapının yetersiz kaldığı bölgeleri şirket yetkililerine ileten Özdemir, Nilüfer'deki kırsal mahallelerde doğal gaz altyapısının tamamlanmasını talep etti.

Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz ve 7 kırsal mahalle muhtarı ile birlikte Bursa'daki doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz'ı ziyaret etti. Görüşmede, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karacaoba Mahalle Muhtarı Recep Bayraktar, Atlas Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgiç, Badırga Mahalle Muhtarı Ali Okyan, Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez, Çaylı Mahalle Muhtarı Ali Mandacı, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ve Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun da hazır bulunu.

"Biz de belediye olarak iş birliğine hazırız"

Başkan Özdemir, Nilüfer'de kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların doğal gaz beklentilerini şirket ile paylaştı. Mevcut altyapının yetersiz kaldığı bölgeleri Adıbelli'ye ileten Özdemir, "Nilüferli hakkını arayan, bilinçli bir halk. Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Mahallelerimizin taleplerini birebir görüşerek iletmek istedik. Şirketin yatırım planına alınması için çalışma yapılmasını istiyoruz. Biz de belediye olarak iş birliğine hazırız" dedi.

Mahalle muhtarları da bölgelerindeki altyapı eksikliklerini doğrudan şirket yönetimine aktardı. Çağdaş Adıbelli, talepleri alacaklarını buna uygun olarak sahada çalışmalar yapacaklarını söyledi. Adıbelli, kısa süre içinde yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.