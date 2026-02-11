Nilüfer Balediye Başkanı Özdemir'den Osb'lere Yüksek Teknoloji ve Planlı Büyüme Çağrısı - Son Dakika
Nilüfer Balediye Başkanı Özdemir'den Osb'lere Yüksek Teknoloji ve Planlı Büyüme Çağrısı

11.02.2026 11:40  Güncelleme: 12:50
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, OSB temsilcileriyle yaptığı toplantıda kontrolsüz sanayi büyümesinin gıda güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı ve yüksek teknolojiye odaklanma çağrısında bulundu.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçedeki organize sanayi bölgeleri (OSB) temsilcileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Toplantıda kaçak yapılarla mücadelede kararlılık mesajı veren Özdemir, "Kontrolsüz büyüme, gıda güvenliğini tehdit ediyor. Bursa artık yüksek teknoloji odaklı bir dönüşüme odaklanmalı" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren OSB temsilcileriyle iki ayda bir gerçekleştirdiği ortak akıl toplantıları kapsamında, bu kez Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Hizmet Binası'nda bir araya geldi.

Kentin sanayi vizyonu, çevre projeleri ve çözüm bekleyen sorunlarının ele alındığı toplantıya, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ev sahipliği yaptı. Toplantıda sanayi bölgelerinin temsilcileri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Emre Karagöz ile ilgili birim müdürleri katıldı.

"Kontrolsüz büyüme, tarım alanlarımızı ve gıda güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit ediyor"

Türkiye'deki planlama sorunlarına ve Bursa'daki sanayi yoğunluğuna dikkati çeken Özdemir, sanayicilere stratejik bir dönüşüm çağrısında bulundu. Bursa'daki sanayi bölgelerinin doluluk oranlarına bakılması gerektiğini ve yeni sanayi bölgelerine ihtiyacın olmadığını vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Yeni sanayi bölgeleri açmak yerine, orta teknolojili üretimin Anadolu'ya kaydırılması, Bursa'nın ise tamamen yüksek teknolojili üretime odaklanması gerekiyor. Kontrolsüz büyüme, tarım alanlarımızı ve gıda güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit ediyor. Gelecekte yaşanabilecek gıda ve su krizlerine karşı bugünden tedbir almalıyız. Sizler OSB çatısı altında yüksek maliyetlerle ve kurallara uygun üretim yaparken, dışarıdaki kaçak yapılar haksız kazanç sağlıyor. Bu durum hem planlı üretim yapan sanayiciye zarar veriyor, hem de belediyemizi ciddi bir yük altına sokuyor. Herkesi bu konuda duyarlılığa ve dayanışmaya davet ediyorum."

"Yağmur Suyu Hasadı" projesinin sunumu yapıldı

Trafik ve park sorunlarına da değinen Özdemir, şehir içindeki TIR ve iş makinesi parkı sorununu kökten çözecek bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Bu araçların şehir dışına transfer edileceğini belirten Özdemir, kurulacak yeni park alanının aynı zamanda bir "Deprem Lojistik Merkezi" olarak tasarlanacağını kaydetti. Ayrıca sokak hayvanları popülasyonu için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile eş güdümlü yürütülen Kuruçeşme ve Karacaoba projeleri hakkında sanayicileri bilgilendirdi.

Nilüfer Belediyespor'un basketbol ve hentbol branşlarındaki başarılarına da değinen Özdemir, açıkladıkları "Spor Manifestosu" kapsamında amatör sporu desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sanayicilerden de dayanışma beklediklerini ekledi.

Toplantıda, NOSAB tarafından hayata geçirilen ve TÜBİTAK destekli bir start-up projesi olan "Yağmur Suyu Hasadı" projesinin sunumu yapıldı. NOSAB Başkanı Erol Gülmez, proje ile yılda 7 milyon metreküp su tasarrufu hedeflediklerini belirtti. Çatılardan toplanan yağmur suyunun sanayi tesislerindeki üretim süreçlerine dahil edileceğini ifade eden Gülmez, bu sayede yeraltı su kaynaklarının korunacağını vurguladı.

Toplantı sonunda Şadi Özdemir ve katılımcılar, binanın otopark alanında yer alan yağmur suyu hasadı sistemini yerinde inceleyerek, bilgi aldılar.

Kaynak: ANKA

