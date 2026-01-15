Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti

15.01.2026 17:04  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i ziyaret ederek eğitimde nitelik ve iş birliğine dair görüş alışverişinde bulundu.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi. Ziyarette, ilçede eğitimin niteliğini güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan iş birlikleri ele alındı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Özdemir, yerel yönetimlerin eğitime yalnızca fiziki yatırımlarla değil; eşitlik, erişilebilirlik ve nitelik ilkeleriyle katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Özdemir, "Bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle birlikte yürüttüğümüz projelerle çocuklarımız ve gençlerimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Nilüfer'de her çocuğun, hangi mahallede yaşarsa yaşasın, nitelikli eğitim imkanlarına ulaşmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda eğitim kurumlarımızla her zaman iş birliğine hazırız" dedi.

Çokgezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecek süreçte de okul-yerel yönetim iş birliğini güçlendirecek projeler üzerinde birlikte çalışmayı önemsediklerini dile getirdi.

Ziyaret, Nilüfer'de çocukların ve gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında daha güçlü desteklenmesine yönelik ortak hedeflerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Politika, Kültür, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:27:06. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.