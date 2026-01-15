Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi. Ziyarette, ilçede eğitimin niteliğini güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan iş birlikleri ele alındı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Özdemir, yerel yönetimlerin eğitime yalnızca fiziki yatırımlarla değil; eşitlik, erişilebilirlik ve nitelik ilkeleriyle katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Özdemir, "Bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle birlikte yürüttüğümüz projelerle çocuklarımız ve gençlerimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Nilüfer'de her çocuğun, hangi mahallede yaşarsa yaşasın, nitelikli eğitim imkanlarına ulaşmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda eğitim kurumlarımızla her zaman iş birliğine hazırız" dedi.

Çokgezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecek süreçte de okul-yerel yönetim iş birliğini güçlendirecek projeler üzerinde birlikte çalışmayı önemsediklerini dile getirdi.

Ziyaret, Nilüfer'de çocukların ve gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında daha güçlü desteklenmesine yönelik ortak hedeflerin paylaşılmasıyla sona erdi.