Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Temizlik Personeli ile Bir Araya Geldi

07.02.2026 11:17  Güncelleme: 13:32
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, temizlik işlerinde çalışan personeliyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve birlikte çalışma vurgusu yaptı. Ayrıca, bir meslektaşının kaza sonucu hayatını kaybetmesi de anıldı.

(BURSA)- Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, temizlik işleri personeli ile bir araya geldi. Sahadaki personelin taleplerini dinleyen Özdemir, "Hepimiz yol arkadaşıyız. Nilüfer'i güzelleştirmek için beraber çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile belediyenin temizlik işlerinde çalışan personeliyle bir araya geldi. Özdemir, Nikahevi'nde gerçekleştirilen buluşmada sahada çalışan personelin talep ve önerilerini dinleyerek, not aldı.

Özdemir, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, "Kar, yağmur, sıcak soğuk dinlemeden çalışıyorsunuz. Verdiğiniz emeğin kıymetini biliyoruz. Birlikte yol yürüyoruz, yol arkadaşıyız. Nilüfer'i güzelleştirmek için beraber çalışıyoruz. 'Pırıl pırıl bir Nilüfer' yaratalım istiyoruz. Hepimiz işimizi iyi iş yaparsak, bu anlayış her yere yayılır" dedi. Konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği konusuna da değinen Özdemir, "Çalışırken daha çok dikkat edin ve birbirinizi uyarın. Ne olursa olsun en önemli nokta sizin sağlığınız. Kurallara dikkat edin" diye konuştu.

Buluşmada kısa bir süre önce görevi başındayken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Sezgin Yıldız da unutulmadı. Fotoğrafı karanfillerle süslenen Sezgin Yıldız, mesai arkadaşları tarafından saygı ile anıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

