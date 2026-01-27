Nilüfer Belediyesi'nden "Çocuklar İçin Felsefe" Atölyesi - Son Dakika
Nilüfer Belediyesi'nden "Çocuklar İçin Felsefe" Atölyesi

27.01.2026 16:05  Güncelleme: 17:13
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuklar İçin Felsefe' atölyesinde, öğrenciler hak, adalet ve sorumluluk kavramlarını tartıştı. Eğitmen Seda Aksu eşliğinde çocuklar, felsefi düşünceler üzerinde aktif bir şekilde durarak günümüz sorunlarına dair görüşlerini paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Misi'de bulunan Çocuk Kütüphanesi'nde "Çocuklar İçin Felsefe" etkinliği düzenlendi. Seda Aksu'nun yürütücülüğünü üstlendiği "Meraklı Fikirler Buluşuyor. Sorumluluk Üzerine…" başlıklı atölyede çocuklar, sadece dinleyici olarak değil, aktif birer katılımcı olarak yer aldı.

Etkinlikte Aksu, felsefenin temelini oluşturan soru sorma sanatını günlük hayattan örneklerle anlattı. Felsefi düşünceyi Türkçe derslerindeki "5N1K" sorusuna benzeten Aksu, "Bir ihtiyaçtan yola çıkarak soru üretiyoruz. Soru doğdukça merak ediyor, merak ettikçe öğrenmeye başlıyoruz. İcatlar, farklı düşünceler hep bu merak sayesinde ortaya çıkıyor" dedi.

Etkinliğin en dikkati çekici bölümlerinden biri de çocuklara yöneltilen "Ödevsiz bir gezegen hayal edin, orası nasıl bir yer olurdu" sorusu oldu. Sorumluluğun sadece okul ödevi veya odayı toplamak olmadığını tartışan çocuklar, sorumluluk bilincinin olmadığı bir dünyada kaos yaşanacağı fikrinde birleşti.

Aksu, sinemada filmi yarıda bırakıp giden bir makinist veya oteldeki odasını başkasına veren bir işletmeci örnekleri üzerinden çocuklara empati kurdurdu. Çocuklar, "Herkesin istediğini yaptığı, sorumlulukların olmadığı bir dünyada hakların korunamayacağı ve karmaşanın hakim olacağı" sonucuna vardı.

Etkinlikte bugünün önemli sorunlarından olan "akran ve akran zorbalığı" konuları da ele alındı. Fiziksel özelliklerle dalga geçilmesinden, dijital dünyada yapılan siber zorbalığa kadar pek çok konuyu tartışan çocuklar, yasaların ve kuralların huzur için gerekliliğini konuştu. Çocuklar, "Büyük balığın küçük balığı yediği" bir dünya yerine, yasaların güvence olduğu adil biz düzenin önemini vurguladı.

Atölyede "içsel motivasyon" ve "vicdan" kavramları üzerinde de duruldu. Aksu, vicdanı bir "gece mahkemesi"ne benzeterek, "Gece mahkemesi dediğimiz şey aslında vicdanımızdır. Eğer gün içerisindeki sorumluluklarımızı yerine getirmediysek, birinin hakkını yediysek o akşam uykuya geçmekte zorlanırız. Haklarımız ve ödevlerimiz aslında bizim özgürlüğümüzün bekçileridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
