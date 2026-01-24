Nilüfer'de Doğaseverler Mysia Yolları'nda Bir Araya Geldi - Son Dakika
Nilüfer'de Doğaseverler Mysia Yolları'nda Bir Araya Geldi

24.01.2026 11:51  Güncelleme: 14:18
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde, Mysia Yolları'nda sporseverler bir araya geldi. 7 kilometrelik Unçukuru-Ayvaköy-Fadıllı rotasında katılımcılar, doğa ile iç içe zaman geçirerek sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediği ve kentin tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran Mysia Yolları'nda gerçekleştirilen hafta içi yürüyüşü, doğaseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkinliğin bu ayki rotası, Mysia Yolları ağının P19 numaralı parkuru olan Unçukuru-Ayvaköy-Fadıllı hattı oldu. Doğanın sunduğu sakin atmosfer eşliğinde Unçukuru'ndan başlayan yürüyüş, Ayvaköy üzerinden devam ederek Fadıllı Mahallesi'nde sona erdi.

Toplamda 7 kilometrelik mesafeyi kateden katılımcılar, hem fiziksel aktivite yapma imkanı buldu hem de doğa ile ile iç içe zaman geçirdi.

