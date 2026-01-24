Nilüfer'de Doğaseverler Mysia Yolları'nda Bir Araya Geldi

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde sporseverler, Mysia Yolları'nda bir araya geldi. Unçukuru-Ayvaköy-Fadıllı hattındaki 7 kilometrelik rotada katılımcılar, doğa ile iç içe zamn geçirme fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediği ve kentin tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran Mysia Yolları'nda gerçekleştirilen hafta içi yürüyüşü, doğaseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkinliğin bu ayki rotası, Mysia Yolları ağının P19 numaralı parkuru olan Unçukuru-Ayvaköy-Fadıllı hattı oldu. Doğanın sunduğu sakin atmosfer eşliğinde Unçukuru'ndan başlayan yürüyüş, Ayvaköy üzerinden devam ederek Fadıllı Mahallesi'nde sona erdi.

Toplamda 7 kilometrelik mesafeyi kateden katılımcılar, hem fiziksel aktivite yapma imkanı buldu hem de doğa ile ile iç içe zaman geçirdi.