Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Özgür Özel'den Temel Atma Törenlerine Katılım Sözü Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Özgür Özel'den Temel Atma Törenlerine Katılım Sözü Aldı

14.01.2026 15:10  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Örgütü ile birlikte Ankara'da Anıtkabir ve TBMM'yi ziyaret etti. Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den mart ayında temeli atılacak kreş ve kız öğrenci yurtları projeleri için katılım sözü aldı.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Örgütü ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. Program kapsamında Anıtkabir ve TBMM ziyaret edilirken; ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlar da gündeme geldi. Özdemir, mart ayında temeli atılması planlanan üç kreş ve iki kız öğrenci yurdu projesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den temel atma törenlerine katılım sözü aldı.

Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, parti üyeleri ile Başkent'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Özdemir ve heyetin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan heyet, saygı duruşunda bulunarak minnetlerini ifade etti. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün lahdi de ziyaret edildi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM'ye geçen heyet, CHP Grup Toplantısı'na katılarak Genel Başkan Özel'in gündeme ilişkin açıklamalarını dinledi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleriyle bir araya gelen Özdemir, Bursa ve Nilüfer'in ihtiyaçları, belediyenin projeleri ve yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Nilüfer'e yeni yatırımlar yolda

Özgür Özel ile yapılan görüşmede Nilüfer'de hayata geçirilecek projelere ilişkin bilgi veren Özdemir, vatandaş odaklı hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Özdemir, Özel'i Bursa'ya davet ederek, "Mart ayında ilçemizde 3 kreş ve 2 kız öğrenci yurdunun temelini atmaya hazırlanıyoruz. Bu önemli yatırımların başlangıcında sizleri de aramızda görmekten onur duyarız" ifadelerini kullandı.

Özel ise temel atma törenlerine katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Özdemir, görüşmenin sonunda misafirperverlikleri için Özel'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Özgür Özel'den Temel Atma Törenlerine Katılım Sözü Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:38:02. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Özgür Özel'den Temel Atma Törenlerine Katılım Sözü Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.