Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Özgür Özel'den Temel Atma Törenlerine Katılım Sözü Aldı

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Örgütü ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. Program kapsamında Anıtkabir ve TBMM ziyaret edilirken; ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlar da gündeme geldi. Özdemir, mart ayında temeli atılması planlanan üç kreş ve iki kız öğrenci yurdu projesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den temel atma törenlerine katılım sözü aldı.

Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, parti üyeleri ile Başkent'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Özdemir ve heyetin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan heyet, saygı duruşunda bulunarak minnetlerini ifade etti. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün lahdi de ziyaret edildi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM'ye geçen heyet, CHP Grup Toplantısı'na katılarak Genel Başkan Özel'in gündeme ilişkin açıklamalarını dinledi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleriyle bir araya gelen Özdemir, Bursa ve Nilüfer'in ihtiyaçları, belediyenin projeleri ve yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Nilüfer'e yeni yatırımlar yolda

Özgür Özel ile yapılan görüşmede Nilüfer'de hayata geçirilecek projelere ilişkin bilgi veren Özdemir, vatandaş odaklı hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Özdemir, Özel'i Bursa'ya davet ederek, "Mart ayında ilçemizde 3 kreş ve 2 kız öğrenci yurdunun temelini atmaya hazırlanıyoruz. Bu önemli yatırımların başlangıcında sizleri de aramızda görmekten onur duyarız" ifadelerini kullandı.

Özel ise temel atma törenlerine katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Özdemir, görüşmenin sonunda misafirperverlikleri için Özel'e teşekkür etti.