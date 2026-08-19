(ANKARA) - Suikast sonucu öldürülen eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı YENİ Parti'ye katıldı. Nilüfer Kışlalı'ya rozetini TBMM'deki makam odasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Ankara'da, 21 Ekim 1999'da otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden eski Kültür Bakanlarından, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i, dün TBMM'deki makam odasında ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından YENİ Parti'ye katıldığını duyuran Nilüfer Kışlalı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret ettim. Ziyaret nedenim YENİ Parti'ye üye olmak ve ona olan desteğimi söylemekti. Çok keyifli geçen sohbetin ardından üye formumu doldurdum, parti rozetim yakamda, içimde yarınlara umutla bakarak yüzümde gülümseme ile ayrıldım. Bu görüşmeye aracılık eden sevgili Aylin Nazlıaka'ya da ayrıca çok teşekkür ederim."