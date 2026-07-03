Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.
Nimri köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte köy okulunun bahçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Nimri köyü Muhtarı Bülent Güngör, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Nimri Köyü'nde Aşure Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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