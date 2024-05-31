Nisan Ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yüzde 87,09 Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 87,09, aylık yüzde 4,84 arttı.

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Nisan 2024 verilerini açıkladı. Buna göre; H-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,54, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,65, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,54 artış oldu.