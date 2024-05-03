Nisan'da yağışlar normallerin yüzde 23 altında gerçekleşti - Son Dakika
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Nisan'da yağışlar normallerin yüzde 23 altında gerçekleşti

Konya ve çevresinde Nisan ayında yağmur yağışlarının normallerin yüzde 23 altında gerçekleştiği belirtildi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yağışlı sistemin etkisinin devam edeceğini ve ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini uyardı. Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi, Cuma ve hafta sonu Konya ve çevresinde yağmur yağışının beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

03.05.2024 19:13
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Nisan'da yağışlar normallerin yüzde 23 altında gerçekleşti

KONYA - Konya ve çevresinde Nisan ayında yağmur yağışlarının normallerin yüzde 23 altında gerçekleştiğini ifade eden uzmanlar, önümüzdeki günlerde yağışlı sistemin etkisinin devam edeceğini, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Konya, Balkanlardan gelen yağışlı hava dalgasının altında kalmaya devam ediyor. Haftanın en yağışlı günleri geride kalırken, Konya ve çevresinde Cuma ve hafta sonu yağmur yağışının yaşanacağı tahmin ediliyor. Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezinin hava tahmin raporlarında yağışlarla beraber su baskını olmasına karşı uyarıda bulunularak vatandaşların tedbirli olması istendi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğinin tahmin edildiğini kaydeden Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Geçtiğimiz Nisan ayında yağışlar normallerin yüzde 23 altında gerçekleşti. Fakat Mayıs ayı ilk haftası itibariyle yağışlı sistemin etkisi devam ediyor. Özellikle öğle saatlerinde yine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Yine hafta sonu bölgemizde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde yöresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini devam ettirmesi ve yağışların yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, hafta sonu vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Hafta sonu yine sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşecek. 13 ila 5 derece bandında seyredecek" dedi.

"Bazı yerlerde metrekareye 35 ila 40 kilogram yağış oldu"

Önümüzdeki hafta itibariyle hava sıcaklıklarının yükseleceğini ifade eden Teknik Şef Hayati Alkan, "Önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar tekrar yükselecek. Yağışlı sistem etkisini kaybedecek. Sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine doğru yükselmesi bekleniyor. Rüzgarların yine kuzey yanlardan hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yağış anında yer yer kuvvetli rüzgarlar görülebilecek. Yağış miktarı olarak 2 günlük toplam yağışlara bakarsak Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde metrekareye 20 kilogram civarında, bazı yerlerde 35 ila 40 kilogram metrekareye gerçekleşen yağışlar oldu. Niğde çevrelerinde ise 50 kilogramın üzerinde yağışların gerçekleştiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

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