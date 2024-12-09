Nişantaşı'ndaki Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi - Son Dakika
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Nişantaşı'ndaki Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi

Nişantaşı\'ndaki Suriye Konsolosluğu\'nda Bayrak Değişimi

Şişli Nişantaşı'ndaki Suriye Konsolosluğu'nda muhalifler, rejim bayrağını indirerek 'Özgür Suriye' bayrağını astı. Yeni bayraktaki renklerin ve yıldızların sembolizmi dikkat çekti.

09.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:55
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ŞİŞLİ Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğunda Pazar günü muhalifler Suriye bayrağını indirdi. Muhaliflerin Suriye bayrağıni indirmesinin ardından 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açıldı. Konsolosluk binasına bu sabah saatlerinde ise yeni bayrak asıldı.Konsolosluğa asılan yeni bayrakta yeşil, beyaz ve siyah renklerle kırmızı renkten oluşan 3 yıldız bulunuyor.

Muhaliflerin Şam'a girmesi ardından Şişli'deki Suriye Konsolosluğu binasında rejim bayrağı Pazar günü indirildi. Muhalifler binanın balkonunda üzerinde 'Özgür Suriye' yazan bayrak açtı; bu sırada caddede bekleyenler sevinç gösterilerinde bulunarak sloganlar attı.

YENİ BAYRAK ASILDI

Kırmızı beyaz ve siyah renkler üzerinde yeşil iki yıldız bulunan rejim bayrağının muhalifler tarafından indirilmesinin ardından bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Nişantaşı'ndaki konsolosluk binasına yeni bayrak asıldı. Asılan bayrak yeşil beyaz ve siyah renklerden oluşuyor. Ayrıca bayrakta beyaz renk üzerinde siyah renkli üç yıldız bulunuyor. Diğer yandan polis ekiplerinin konsolosluk binası çevresindeki önlemleri de sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nişantaşı'ndaki Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi - Son Dakika

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