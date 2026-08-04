Nissan 2026'da 24 milyon dolar net kar açıkladı - Son Dakika
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Nissan 2026'da 24 milyon dolar net kar açıkladı

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Nissan, Nisan-Haziran 2026 döneminde 3,76 milyar yen net kar elde etti, geçen yıla göre büyük iyileşme.

Nissan Motor, Nisan-Haziran 2026 döneminde 3,76 milyar yen (24 milyon dolar) net kar bildirdi.

Yokohama merkezli Japon otomobil üreticisi Nissan, 2026 mali yılı bilançolarına dair güncel verileri açıkladı.

Buna göre Nissan, 2026 mali yılının nisan-haziran döneminde 3,76 milyar yen (24 milyon dolar) net kar elde etti.

Japon şirket, Nisan-Haziran 2025 çeyrek döneminde 115,7 milyar yen net zarar kaydetmişti.

Geçen yılın aynı döneminde 79,1 milyar yen işletme zararı kaydeden şirket, bu yıl nisan-haziran döneminde ise 77,8 milyar yen (493,4 milyon dolar) işletme karı elde etti.

Nisan-Haziran 2026 döneminde Nissan'ın araç satış gelirleri yüzde 9,5 artışla 2,96 trilyon yene (18,8 milyar dolar) yükseldi.

Söz konusu çeyrek dönemde şirketin küresel bazda araç satışları yüzde 0,9 düşüşle 701 bin adede geriledi.

Küresel bazda satış hedefi 3,15 milyon araç

Otomobil üreticisi, Mart 2027'de sona erecek 2026 mali yıl için 20 milyar yen net kar hedeflediğini açıkladı.

Nissan, Çin pazarındaki otomobil talebinde düşüş gerekçesiyle tüm mali yıl boyunca küresel bazda 3,15 milyon araç satmayı hedefliyor.

"Somut mali iyileştirmeler"

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Ivan Espinosa, düzenlediği basın toplantısında, Nissan'ın "somut maliyet iyileştirmelerle kilit pazarlarda ivme kazandığını" bildirdi.

Espinosa, "Çabalarımızın etkisinin daha da arttığını gördük ve son çeyrekte toplamda 60 milyar yen tutarında sabit ve değişken tasarruf sağlandı." dedi.

Kaynak: AA

Nissan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nissan 2026'da 24 milyon dolar net kar açıkladı - Son Dakika

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