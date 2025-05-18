Nizam-ı Alem Ocakları Genel Merkezi Açıldı

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Nizam-ı Alem Ocakları Genel Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Nizam-ı Alem Ocakları Genel Merkezi törenle açıldı. Açılış törenine katılan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yaptığı konuşmada, Nizam-ı Alem Ocakları'nın yalnızca bir kurum olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı önemli bir eğitim ve bilinç merkezi olduğunu vurguladı.

Açılışın ardından, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ziyaret edilerek dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.