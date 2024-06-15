Nizip Belediyesi Personeliyle Bayramlaştı

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Nizip Belediyesinde Kurban Bayramı dolayısıyla personelle bayramlaştı.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Başkan Ali Doğan, çalışanlara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Belediyeciliğin ekip işi olduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Nizip Belediyesi bayramdan önce olduğu gibi bayram süresince de vatandaşının emrinde ve hizmetinde olacaktır. Hep birlikte ilçemize en güzel şekilde hizmetlerimizi sunup vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesini sağlayacağız. Şimdiden sahada görev alacak olan personellerimize kolaylıklar diliyor ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."