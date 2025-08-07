Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda 825 kök kenevir ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde 4 kardeşe ait bir evin bahçesinde kenevir üretildiğini belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda 825 kök kenevir ele geçirildi, M.A. ve H.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Nizip'te 825 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
