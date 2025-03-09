Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda A.K ve K.K izinsiz kazı yaparken yakalandı. Alanda yapılan aramada, dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Nizip'te Kaçak Kazı: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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