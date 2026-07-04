NKÜ'de Deprem Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
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NKÜ'de Deprem Laboratuvarı Açıldı

04.07.2026 00:32
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Namık Kemal Üniversitesi'nde Prof. Dr. Sadettin Ökten Deprem Mühendisliği Laboratuvarı törenle açıldı.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) kurulan 'Prof. Dr. Sadettin Ökten Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Araştırma Uygulama Eğitim Laboratuvarı' törenle açıldı.

NKÜ'de Depreme Dayanıklı Türkiye Zirvesi düzenlenip, 'Prof. Dr. Sadettin Ökten Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Araştırma Uygulama Eğitim Laboratuvarı' törenle açıldı. Açılışa Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, laboratuvara adı verilen Prof .Dr. Sadettin Ökten, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Rektör Şahin, "Bu merkezlerde yerli ve milli sönümleyicileri üretip aslında test etme imkanımızda olacak. Dolayısıyla bu teknolojileri kullanacağımız içinde çok mutluyuz, gururluyuz. Bu laboratuvar Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük, dünyanın ise en büyük deprem yapı teknoloji laboratuvarlarından bir tanesidir. Bu konuda da yapılan çalışmalar çok değerli, inşallah bu çalışmalarla istediğimiz toplumsal katkıyı da sağlarız" dedi.

Prof.Dr. Sadettin Ökten, açılışta yaptığı konuşmada, adının laboratuvara verilmesinin kendisini çok gururlandırdığını söyledi. Bir mühendis olarak depremle ilgilendiğini ve hala da ilgilenmeye devam ettiğini belirten Ökten, "Bu açılış münasebeti ile şunu söylemek isterim altını çok kalın çizerek. Türkiye'mizde çok şükür depremle ilgili teorik alt yapı fevkalade güzel. Bu teorik alt yapıya ilave olarak gereken yönetmeliklerde fevkalade güzel hazırlanmış vaziyette. Teknolojik bilgi birikimimiz var ve gayet güzel uygulamalarımız var. Mühim olan bu uygulamaları genel hale getirmek ve tatbikatta icra edilebilir hale getirmek. Dolayısıyla bu teknolojik bilgiyi, bu birikimi, bu malzemeyi deprem olmadan kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Yani diğer bir değiş ile geniş kitlelere deprem bilincini ve deprem bilincinin gerektirdiği hassasiyeti yapısal istikamette gereken uygulamaların dikkatini ve itinasını bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bir deprem mühendisi olarak 6 Şubat 2023 depremlerini detaylıca inceledim. Gerek arkadaşlardan hem sahadan, hem saha sonrasında psikolojik teknik olarak ciddi manada beslendim. Şunu gördüm bu biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi Türkiye'deki alt yapı, imkanlar, bilgi birikimi tatbikat fevkalade iyi. Ancak bu sahaya, şantiyeye maalesef yansımıyor. Dolayısıyla belki, bu deprem laboratuvarının bir başka boyutu da buradaki araştırmayı, buradaki bilgiyi halka intikal ettirecek geniş bir bilinçlendirme çabası olmalıdır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerinde bu merkezden 7gün 24 saat faydalanması gerektiğini söyleyen Ökten, "Bundan 60 küsur sene önce evvel inşaat fakültesinden Türkiye'nin en iyi okulundan mezun olduğum zaman laboratuvar imkanlarımız fevkalade mütevaziydi. Bu laboratuvar imkanlarının bu durumda olmasının kıymetini bilmeleri lazım. Laboratuvar demek mühendisliğin vazgeçilmez arka planı demektir. Laboratuvar demek fizik ile mekanik ile malzeme ile birebir ilişki kurmak demektir. Laboratuvar demek adeta mühendislik mesleğinin olmazsa olmazı demektir. Dolayısıyla öğrencilerimizin de bu laboratuvarın kıymetini bilmelerini, buradan 7/24 istifade etmelerini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreniyle birlikte Prof. Dr. Sadettin Ökten Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Araştırma Uygulama Eğitim Laboratuvarı açılarak faaliyete başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NKÜ'de Deprem Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

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