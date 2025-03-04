NKÜ İlahiyat Fakültesi Kitaplığı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NKÜ İlahiyat Fakültesi Kitaplığı Açıldı

Tekirdağ NKÜ İlahiyat Fakültesi, araştırmacılara kaynak sunan yeni kitaplığını törenle açtı.

04.03.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı düzenlenen törenle açıldı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, fakültede düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, kitaplığın sadece öğrenciler ve akademisyenleri için değil, aynı zamanda ilahiyat alanına ilgi duyan tüm araştırmacılar için de değerli bir kaynak olacağını belirtti.

Zengin içeriğiyle, ilahiyat alanındaki en güncel ve kapsamlı eserleri bir araya getiren kitaplığın, araştırmacılara yeni ufuklar açacak ve bilimsel çalışmalara ivme kazandıracağını aktaran Şahin, "Unutmayın, bilgi güçtür ve bu güç, sizlerin elinde geleceğe yön vermenizi sağlayacaktır. Kütüphanemizin kuruluşunda emeği geçen herkese, özellikle de kitap bağışı yapan hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmek ve yorumlamak için kaynaklara ihtiyaç olduğunu belirterek, kitaplığın açılışında emeği geçenlere ve katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kitap bağışında bulunan hayırseverlere plaket verildi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptırdığı duanın ardından kitaplığın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel NKÜ İlahiyat Fakültesi Kitaplığı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
11:19 Trafik cezaları katlanıyor Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar Trafik cezaları katlanıyor! Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:52:48. #7.12#
SON DAKİKA: NKÜ İlahiyat Fakültesi Kitaplığı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.