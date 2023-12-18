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NKÜ, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki olarak eğlence etkinliklerine ara verdi - Son Dakika
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NKÜ, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki olarak eğlence etkinliklerine ara verdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı saldırılara tepki olarak eğlence içerikli tüm etkinliklerine ara verdi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçunun kınandığı ve lanetlendiği belirtildi. Açıklamada, üniversitenin bölgenin huzura kavuşması için çaba gösterdiği ve söz konusu kanlı süreç bitene kadar eğlence etkinliklerine ara verileceği ifade edildi.

NKÜ, İsrail\'in Filistin\'e saldırılarına tepki olarak eğlence etkinliklerine ara verdi
18.12.2023 - 10:15,
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı saldırılara tepki olarak eğlence içerikli tüm etkinliklerine ara verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının kınandığı vurgulanan açıklamada, bu suçun lanetlenmesi gerektiği aktarıldı.

İsrail'in işlediği savaş suçlarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada,"Üniversitemiz bu kanlı sürecin sona ermesi ve bölgenin huzura kavuşması için çaba içerisindedir. Gazze'deki insanlık dışı saldırılara tepki olarak söz konusu kanlı süreç bitene kadar üniversitemizde eğlence içerikli tüm etkinliklere ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, İsrail, Gazze, Son Dakika

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