NKÜ Öğretim Üyesi ve Öğrencisi Radoviş Sanat Kolonisi\'nde

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mahpeyker Yönsel ile öğrencisi Büşra Öz, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 11. Uluslararası Radoviş Sanat Kolonisi'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın Radoviş kentinde geleneksel olarak düzenlenen ve farklı ülkelerden sanatçı ile akademisyenleri bir araya getiren etkinlikte, Prof. Yönsel ve öğrencisi Öz üniversiteyi temsil etti.

Radoviş Belediye Başkanı Ljupce Pocivalec'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, sanat kolonilerinin kentlerin kültürel yaşamına katkı sunduğu ve gelecek nesillere kalıcı bir sanatsal miras bıraktığı vurgulandı.

Daha önce de çeşitli yıllarda etkinliğe davet edilen Yönsel, bu yılki katılımın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Öğrencisi Büşra Öz ile birlikte etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yönsel, genç sanatçıların uluslararası sanatçılar ve akademisyenlerle bir araya gelerek deneyim kazanmasının önemine dikkati çekti.

Sanat kolonisinde üretilen eserlerin Radoviş'in kültürel birikimine katkı sağladığı belirtilirken, etkinlik kapsamında farklı ülkelerden sanatçılar ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Öz, Radoviş Belediye Başkanı Pocivalec için hazırladığı portre çalışmasını kendisine hediye etti.

Portreyi inceleyen Pocivalec, genç sanatçıyı başarısından dolayı tebrik etti.

Etkinlik, sanatçıların ürettikleri eserlerin Radoviş kentinin sanat koleksiyonuna kazandırılmasıyla sona erdi.