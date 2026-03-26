NNYÜ'de Ombudsmanlık Programı Düzenlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NNYÜ'de Ombudsmanlık Programı Düzenlendi

26.03.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, hak arama kültürünü geliştirmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Ombudsmanlık Öğrenci Kulübü tarafından, UNİDES projesi kapsamında "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu bir dizi program gerçekleştirildi.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, program dahilinde ilk olarak NNYÜ Mustafa Nevzat Özhamurkar Öğrenci Merkezi'nde oluşturulan Genç Ofis'te, NNYÜ ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Kamu Denetçiliği Kurumunun demokratik hak arama kültürünün geliştirilmesindeki tanınırlığının arttırılması, üniversite öğrencilerinin bu konuda geliştirebileceği projeler, aktörler arasında işbirliği ve koordinasyon olanakları konularında görüş ve öneriler dile getirilerek raporlandı.

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen ikinci program ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Programda, Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas'ın konuşmacı olduğu bir seminer gerçekleştirildi. Makas, sunumunda Kamu Denetçiliği Kurumunun Türk idari sistemi içindeki konumu, yetkileri ve idari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları konularında bilgiler verdi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, NNYÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Kamu Denetim Uzmanı İsa Akçay, Kamu Denetim Uzmanı Sait Korkmaz, Talas Gençlik Merkezi Müdürü Nesip Özaydın, Kayseri Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Selda Alkan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel NNYÜ'de Ombudsmanlık Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:58:38. #.0.4#
SON DAKİKA: NNYÜ'de Ombudsmanlık Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.