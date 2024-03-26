NNYÜ öğrencilerinin 21 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika
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NNYÜ öğrencilerinin 21 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

NNYÜ öğrencilerinin 21 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencilerinin hazırladığı 21 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. NNYÜ, vakıf üniversiteleri arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler açısından 3'üncü sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, öğrencilerin programa ilgilerinden memnun olduklarını belirterek, projeleri kabul edilen öğrencileri ve destek veren danışman akademisyenleri tebrik etti.

26.03.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencilerinin hazırladığı 21 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-A 2023/2 dönemi başvuruları bilimsel değerlendirme sonuçları belli oldu.

21 projesi destek alan NNYÜ, üniversitelerin öğrenci sayısı dikkate alındığında vakıf üniversiteleri arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler açısından 3'üncü, başvuru yapan toplam 197 vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ise 12'nci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, üniversitelerindeki öğrencilerin programa ilgilerinden memnun olduklarını belirterek, projeleri kabul edilen öğrencileri ve destek veren danışman akademisyenleri tebrik etti.

Kaynak: AA

Ahmet Fazıl Özsoylu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NNYÜ öğrencilerinin 21 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika

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