NNYÜ Sağlık Bilimler Fakültesi'nde Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni - Son Dakika
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NNYÜ Sağlık Bilimler Fakültesi'nde Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni

NNYÜ Sağlık Bilimler Fakültesi\'nde Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümleri birinci sınıf öğrencileri için önlük giyme ve ışık alma töreni düzenledi. Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinin sağlık alanının vazgeçilmez paydaşları olduğunu vurguladı. Tören, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve hemşirelik öğrencilerinin mesleklerine giden yolda ilk adımı atmalarıyla sona erdi.

24.05.2024 14:29
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından "Önlük Giyme ve Işık Alma" töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümleri birinci sınıf öğrencileri için Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, törende yaptığı konuşmada, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde beslenme ve diyetetik, hemşirelik, bir yıl sonra da fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerine öğrenci alarak eğitime başladıklarını anımsattı.

Bu üç mesleğin de ortak amacının fedakar, insancıl, sorunlara duyarlı, hasta haklarına saygılı bir yaklaşımla toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu kaydeden İnanç, "Ülkelerin gelişim sürecinde aktif rol alan üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri, ürettikleri bilimsel bilgi ile sağlık alanının vazgeçilmez paydaşlarıdır. Bizler sizleri sadece meslek sahibi olarak değil, kaliteden ödün vermeyen, sorgulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında olan ve bunları koruma bilinci taşıyan bireyler olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kürsüye davet edilen beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri, bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

Hemşirelik bölümü öğrencileri de öğretim üyelerinin ellerindeki mum şeklindeki lambalardan ışık alarak, mesleklerine giden yolda teorik bilgilerini hayata geçirmek için ilk adımı attı.

Törene, NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Neriman İnanç, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NNYÜ Sağlık Bilimler Fakültesi'nde Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni - Son Dakika

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