Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında hayatını kaybetti

Büyük Patlama'dan sonra maddenin oluşumunu açıklamaya yardımcı olan 'Higgs bozonu' kavramını bulan ve 2013 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Peter Higgs, 94 yaşında hayatını kaybetti. Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Higgs'in kısa bir hastalığın ardından huzur içinde evinde öldüğü belirtildi. Higgs'in parçacıklara kütle kazandıran teorisi, 2012'de CERN bilim adamlarınca doğrulandı.

09.04.2024 21:35
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Büyük Patlama'dan (Big Bang) sonra maddenin nasıl oluştuğunu açıklamaya yardımcı olan "God particle" olarak da bilinen "Higgs bozonu" kavramını bulan Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında öldü.

Edinburgh Üniversitesinden yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Higgs'in "kısa bir hastalığın ardından evinde huzur içinde öldüğü" belirtildi.

Edinburgh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Peter Mathieson, Newcastle'da doğan Higgs'in "olağanüstü bir birey, vizyonu ve hayal gücü bizi çevreleyen dünya hakkındaki bilgilerimizi zenginleştiren gerçekten yetenekli bir bilim insanı" olduğunu söyledi.

Higgs, 1964'te parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen "Higgs bozonu" adlı atom altı parçacığı teorisini bulmuştu.

Belçikalı fizikçi François Englert ile birbirlerinden bağımsız olarak parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklayan Higgs'in 49 yıl önce öne sürdüğü teori, 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim adamlarınca doğrulanmıştı.

Higgs, bu çalışmasıyla 2013 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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